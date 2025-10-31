Курс злотого обвалился почти на 10 копеек: где можно задешево купить валюту

После стремительного подорожания злотый начинает дешеветь, за сутки курс упал на 9 копеек. Выгоднее всего покупать злотый в банках – за 11,15 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 31 октября?

Официальный курс злотого 31 октября достиг 11,42 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость упала на 9 копеек по сравнению с 31 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 31 октября такой:

покупка – 11,15 гривен за злотый (-10 копеек по сравнению с 30 октября);

продажа – 11,90 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 30 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,47 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 30 октября);

продажа – 11,60 гривен за злотый (-4 копейки по сравнению с 30 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 190 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 160 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 115 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 147 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют