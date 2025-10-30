Какой курс злотого по НБУ 30 октября?
Официальный курс злотого 30 октября достиг 11,51 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость уменьшилась на 4 копейки по сравнению с 29 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 30 октября такой:
- покупка – 11,25 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 октября);
- продажа – 11,90 гривен за злотый (-10 копеек по сравнению с 29 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,52 гривен за злотый (-1 копейка по сравнению с 29 октября);
- продажа – 11,64 гривен за злотый (-1 копейка по сравнению с 29 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 190 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 164 гривны.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 125 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 152 гривны за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.
24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.
Спрос на валюту прогнозируется на 15% выше предложения, что может привести к валютным интервенциям Нацбанка. Ожидается, что разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной, а валюта не будет дефицитом.