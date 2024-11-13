Официальный курс злотого продолжает снижаться: сколько стоит валюта сегодня

Официальный курс польского злотого продолжает снижаться, что отражает тенденцию к ослаблению на валютном рынке. Только за последние два дня валюта потеряла 20 копеек стоимости.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 13 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,09 гривны (-4 копейки от 12 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел существенные изменения от вчера, 12 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (-15 копеек) и продажа – 10,45 гривны (+5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,35 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 009 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен – в банках и 1 035 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 020 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.