Злотый сохраняет стабильность: сколько стоит польская валюта сегодня

По состоянию на 10 октября польский злотый остается относительно стабильным. После резкого падения официальный курс закрепился на одном уровне с незначительными колебаниями.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 10 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,49 гривны (-1 копейка против 9 октября).

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках демонстрирует незначительные колебания. Впрочем, продажа валюты банками значительно выросла – аж на 12 копеек со вчерашнего дня.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,32 гривны (-8 копеек) и продажа – 10,77 гривны (+12 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,55 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,65 гривны (+1 копейка).

Интересно! По состоянию на сегодня официальный курс в Украине устанавливает стоимость 100 польских злотых на уровне 1 049 гривен, что на одну гривну меньше, чем вчера. В банках эта сумма обойдется примерно в 1 077 гривен, а в обменных пунктах ощутимо меньше– 1 065 гривен. Однако, окончательная сумма покупки валюты зависит от конкретного финансового учреждения.