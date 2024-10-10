Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 10 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,49 гривні (-1 копійка проти 9 жовтня).

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках демонструє незначні коливання. Втім, продаж валюти банками значно зріс – аж на 12 копійок від учора.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,32 гривні (-8 копійок) та продаж – 10,77 гривні (+12 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,55 гривні (без змін), а продають – уже по 10,65 гривні (+1 копійка).

Цікаво! Станом на сьогодні офіційний курс в Україні встановлює вартість 100 польських злотих на рівні 1 049 гривень, що на одну гривню менше, ніж учора. У банках ця сума обійдеться приблизно в 1 077 гривень, а в обмінних пунктах відчутно менше– 1 065 гривень. Однак, остаточна сума купівлі валюти залежить від конкретної фінансової установи.