Стабильный, как никогда: сколько сегодня стоит злотый в Украине

19 сентября 2024, 11:27
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Автор: Екатерина Добровольская

Курс покупки злотого в Украине остается стабильным, за последние сутки его стоимость выросла всего на 1 копейку. В связи с этим, решение приобрести 100 злотых сегодня выглядит как никогда актуальным.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 19 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,80 гривны (-1 копейка). Таким образом, валюта сегодня остается на довольно стабильным против 18 сентября.

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Курс злотого в банках и обменниках

По состоянию на утро 19 сентября, по данным "Минфина":

  • покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,60 гривны (без изменений) и продажа – по 10,88 гривны (+2 копейки);
  • в то же время обменники покупают злотые по 10,75 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,85 гривны (без изменений).

Во сколько обойдутся 100 злотых в Украине?

Сейчас 100 злотых обойдутся в банках в среднем около 1 088 гривен. Это немного дороже, чем в обменниках, там придется за 100 злотых отдать 1 085 гривен. Впрочем, конечная стоимость будет зависеть от финучреждения, где происходит покупка валюты.