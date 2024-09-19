Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 19 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,80 гривны (-1 копейка). Таким образом, валюта сегодня остается на довольно стабильным против 18 сентября.

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Курс злотого в банках и обменниках

По состоянию на утро 19 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,60 гривны (без изменений) и продажа – по 10,88 гривны (+2 копейки);

составляет в среднем по 10,60 гривны (без изменений) и продажа – по 10,88 гривны (+2 копейки); в то же время обменники покупают злотые по 10,75 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,85 гривны (без изменений).