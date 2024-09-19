Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 19 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,80 гривні (-1 копійка). Таким чином, валюта сьогодні залишається на доволі стабільним проти 18 вересням.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Станом на ранок 19 вересня, за даними "Мінфіну":

купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (без змін) та продаж – по 10,88 гривні (+2 копійки);

становить у середньому по 10,60 гривні (без змін) та продаж – по 10,88 гривні (+2 копійки); водночас обмінники купують злоті по 10,75 гривні(без змін), а продають – вже по 10,85 гривні (без змін).