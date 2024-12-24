Курс злотого накануне Рождества: выгодно ли обменивать валюту

Накануне Рождества курс польского злотого демонстрирует сезонные колебания, что может повлиять на выгодность обмена или покупки валюты. Какой актуальный курс валюты, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 24 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,21 гривны (без изменений), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (без изменений) и продажа – 10,40 гривны (+1 копейка).

В то же время обменники покупают злотые по 10,27 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,39 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 021 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен – в банках и 1 039 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 027 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 010 гривен.

Важно! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.