Как изменился курс злотого в Украине с 1 апреля

После выходных НБУ повысил курс злотого. С 1 апреля весомых изменений не произошло. Ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 1 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 10,72 гривны (+2 копейки, по сравнению с 31 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банке и обменниках

Данные "Минфина" показывают, что с 1 апреля курс злотого изменился следующим образом:

средний курс покупки злотого в банке достиг – 10,25 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 (-5 копеек);

достиг – 10,25 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 (-5 копеек); а вот в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,80 (без изменений).

Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня

при покупке 100 злотых в банке, нужно потратить примерно – 1 105 гривен;

для того, чтобы приобрести 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 080 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сегодня

если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить примерно 1 025 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить в среднем 1 070 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от финансового учреждения, где происходит обмен.