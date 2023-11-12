Рынок валюты под угрозой: как долго продлится курсовая стабильность

На следующей неделе на валютном рынке ожидается стабильность. Колебания хотя и будут происходить, однако их диапазон будет небольшим.

Что будет с курсом с 13 ноября

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что есть высокая вероятность ослабления границ курсовых колебаний со стороны НБУ. На это указывают последние новшества на финансовом рынке.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка НБУ может прибегнуть к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний", время от времени уменьшая или увеличивая объем валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать спросу и предложению.

Лесовой отмечает, что на следующей неделе курсовой коридор на межбанке не будет радикально меняться. Ситуация в финансовом секторе останется стабильной. Какие изменения могут происходить с 13 по 19 ноября, по мнению банкира:

спрэд будет незначительным – 4 – 10 копеек (все зависит от действий НБУ);

на наличный рынок повлияет ситуация на межбанке, курс будет колебаться в пределах 30 – 50 копеек;

доллар ожидается на уровне 37 – 38 гривен, евро – 39 – 41 гривна;

курсовые изменения на межбанке будут небольшие – 10 – 20 копеек.

Почему рынок валют может быть нестабильным

Банкир отмечает, что по состоянию на данный момент международная финансовая помощь составляет 50% от всех поступлений в украинский бюджет. Для улучшения экономической ситуации важно, чтобы в 2024 году страны-партнеры Украины не уменьшали суммы траншей.

Очевидно, это очень весомая составляющая экономической стабильности страны, от которой будет зависеть крепкость гривны, а соответственно – ситуация на валютном рынке. Думаю, что сейчас следует отвергнуть все противоречивые утверждения, поступающие отовсюду (в том числе из США). Главная задача для правительства страны – найти возможность получить дополнительное финансирование на 2024 год в размере 43 миллиарда долларов,

– подчеркивает Лесовой.

Сейчас на валютный рынок наибольшее влияние оказывают: