Подорожал ли доллар и евро за выходные в банках и обменниках

6 марта 2023, 09:52
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В течение выходных курс американской валюты и евро в банках остался практически без изменений. А вот курс продажи валюты в обменниках заметно изменились. Самые существенные изменения произошли с долларом – он снизился почти на 90 копеек.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 6 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,50 гривны (без изменений против 3 марта), а купить за 39,25 гривны (-5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,75 гривны (-1 копейка), а продают – за 39,10 гривны (-89 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (-12 копеек), а продажа – 41,32 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (+7 копеек), а продажа – 39,05 гривны (+5 копеек).
  • Евро покупают по 41 гривна (+15 копеек), а продают за 41,19  гривны (+4 копейки).

Каким будет курс этой недели

 

Герман Маченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно стабильной, ведь курсовые границы вряд ли претерпят существенные изменения, а ситуативные колебания могут происходить в рамках 38 – 39,5 гривны за доллар и 40 – 41 гривны за евро.

Банкир, в комментарии 24 Каналу, также объясняет, что указанные пределы, учитывая экономическую конъюнктуру, — это предельные показатели на ближайшее время (ориентировочно на 1 – 1,5 недели). На примере последних 2 недель предполагаем, что скоро курсовые изменения возможны именно в таком "коридоре".

Автор: Дар'я Вереньова