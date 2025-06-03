Как стать в очередь на квартиру участнику боевых действий в 2025 году

Участники боевых действий в Украине имеют право на льготы, в том числе на получение собственного жилья бесплатно. Однако сначала им необходимо стать на квартирный учет.

Кто имеет право на получение квартиры

Стать в очередь на квартиру участники боевых действий могут по месту работы или месту жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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На жилье от государства имеют право претендовать ветераны, которые принимали участие в защите Украины и соответствуют определенным критериям. Получить квартиру могут:

люди с инвалидностью вследствие войны I и II группы, в частности участники АТО/ООС;

участники Революции Достоинства с инвалидностью;

участники боевых действий на территории других государств с инвалидностью;

ВПЛ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы;

члены семьи погибших или пропавших без вести военных в результате войны или Революции Достоинства;

члены семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Как стать в очередь на получение квартиры

Решение о предоставлении жилья принимает местная власть – сельские, поселковые или городские советы, учитывая наличие свободных квартир.

Соответственно стать в очередь на квартиру можно, обратившись с заявлением в:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительный комитет местного совета;

администрацию предприятия, где работает ветеран.

Заявление для постановки на квартирный учет должны подписать все члены семьи участника боевых действий. Кроме заявления, нужно подать следующие документы:

справку о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.

После рассмотрения документов ветерану предоставляют справку о постановке на квартирный учет или отказ с объяснением причин.

Важно! Отказать в предоставлении жилья ветерану могут из-за неполного пакета документов или отсутствия потребности в улучшении жилищных условий.