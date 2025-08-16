Военные в Украине могут получить бесплатное жилье от государства, несмотря на трудности войны и ограниченные ресурсы. Однако существуют различные формы обеспечения жилищными условиями.

Какое можно получить жилье?

В 2025 году все военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или служащие по контракту, имеют право на жилье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также УБД могут получить компенсацию за коммуналку

Согласно законодательству, государство предоставляет военным право на получение служебного помещения, аренду квартиры, покупку жилья или компенсацию за аренду.

Постоянное жилье

Военнослужащие подают заявление на получение жилья от государства и становятся в очередь на квартирный учет. Очередь формируется на основе поданных заявлений и наличия свободного жилищного фонда.

Служебное жилье

Предоставляется военнослужащим, которые служат вдали от своего постоянного места жительства. После завершения службы квартиру необходимо освободить, ее могут передать государству.

Денежная компенсация

Она выплачивается в том случае, если государство не может обеспечить жильем военного. Полученные средства можно использовать на самостоятельное приобретение жилья. Размер компенсации зависит от региона и количества членов семьи.

Как получить жилье военному?

Чтобы получить жилье от государства, военному необходимо соответствовать следующим требованиям:

Иметь выслугу на военной службе не менее 20 лет.

Находиться на учете как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Быть зарегистрированным в населенном пункте дислокации воинской части, где военный проходит службу.

Важно! Воспользоваться правом на жилье военнослужащий может только один раз.