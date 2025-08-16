Військові в Україні можуть отримати безоплатне житло від держави, попри труднощі війни та обмежені ресурси. Однак існують різні форми забезпечення житловими умовами.

Яке можна отримати житло?

У 2025 році усі військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією чи служать за контрактом, мають право на житло, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Згідно з законодавством, держава надає військовим мають право на отримання службового приміщення, оренду квартири, купівлю житла або компенсацію за оренду.

Постійне житло

Військовослужбовці подають заяву на отримання житла від держави та стають у чергу на квартирний облік. Чергу формують на основі поданих заяв і за наявності вільного житла.

Службове житло

Надають військовим, які служать далеко від свого постійного місця проживання. Після завершення служби квартиру необхідно звільнити, її можуть передати державі.

Грошова компенсація

Вона виплачується у тому разі, якщо держава не може забезпечити житлом військового Отримані кошти можна використати на самостійне придбання житла. Розмір компенсації залежить від регіону та кількості членів сім’ї.

Як отримати житло військовому?

Щоб отримати житло від держави військовому потрібно відповідати таким вимогам:

Мати вислугу на військовій службі не менше 20 років.

Перебувати на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов.

Бути зареєстрованим у населеному пункті дислокації військової частини, де військовий проходить службу.

Важливо! Скористатися правом на житло військовослужбовець може лише один раз.