27 августа, 07:40
Военные могут получить квартиру от государства: как это работает

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Участники боевых действий с инвалидностью, ветераны, внутренне перемещенные лица и члены семей погибших имеют право на помощь от государства – получение жилья.

  • Документы для зачисления на квартирный учет можно подать через ЦНАП, местные советы или администрации предприятий; решение принимается в течение 30 дней.

     

В Украине участники боевых действий имеют право не только на льготы, но и на жилье от государства. Однако, чтобы получить квартиру, сначала нужно стать на квартирный учет.

Кто может получить квартиру от государства?

Стать в очередь на получение квартиры военные могут по месту жительства или работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Право на жилье от государства имеют:

  • участники боевых действий с инвалидностью I и II групп;
  • внутренне перемещенные лица со статусом УБД;
  • участники Революции Достоинства, получившие инвалидность;
  • ветераны с инвалидностью, которые воевали на территории других государств;
  • члены семей погибших и пропавших без вести военных.

Как стать в очередь на жилье?

Подать документы для зачисления на квартирный учет военные могут в несколько способов:

  • воспользовавшись услугами местного ЦНАПа;
  • обратившись в исполнительный комитет городского или поселкового совета;
  • обратившись в администрацию своего предприятия.

Понадобятся следующие документы:

  • заявление с подписями всех членов семьи военного;
  • копия паспорта и удостоверения, дающего право на квартиру;
  • справка о составе семьи;
  • документ о подтверждении жилищных условий, нуждающихся в улучшении.

Важно! Исполком местной власти или предприятие должны рассмотреть заявление военного в течение 30 дней. После этого ему выдают справку о зачислении на учет или отказывают, но с объяснением причин.

Как обеспечивают жильем военных?

Обеспечение жильем военных предусматривает несколько форм:

  • квартиру могут предоставить из коммунального жилищного фонда;
  • при отсутствии жилья возможна денежная компенсация на приобретение квартиры;
  • также есть возможность участия в специальных жилищных программах.

Стоит знать! В 2025 году процедуру зачисления на квартирный учет упрощают. Частично ее можно пройти на портале "Дія". В некоторых общинах ЦНАПы используют электронную очередь, которая позволяет записаться на прием к специалисту центра дистанционно.

Какие еще льготы действуют для военных?

  • Военные в Украине со статусом участника боевых действий также могут получить компенсацию за коммуналку – на оплату электроэнергии, водоснабжения и тому подобное. Для получения льготы нужно подать документы на получение скидки в Пенсионный фонд, ЦНАП или органы соцзащиты.
  • Члены семьи участника боевых действий также имеют право на льготы от государства. Для них предусмотрены скидки на коммунальные услуги, образовательные льготы и тому подобное.