В Украине участники боевых действий имеют право не только на льготы, но и на жилье от государства. Однако, чтобы получить квартиру, сначала нужно стать на квартирный учет.

Кто может получить квартиру от государства?

Стать в очередь на получение квартиры военные могут по месту жительства или работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Право на жилье от государства имеют:

участники боевых действий с инвалидностью I и II групп;

внутренне перемещенные лица со статусом УБД;

участники Революции Достоинства, получившие инвалидность;

ветераны с инвалидностью, которые воевали на территории других государств;

члены семей погибших и пропавших без вести военных.

Как стать в очередь на жилье?

Подать документы для зачисления на квартирный учет военные могут в несколько способов:

воспользовавшись услугами местного ЦНАПа;

обратившись в исполнительный комитет городского или поселкового совета;

обратившись в администрацию своего предприятия.

Понадобятся следующие документы:

заявление с подписями всех членов семьи военного;

копия паспорта и удостоверения, дающего право на квартиру;

справка о составе семьи;

документ о подтверждении жилищных условий, нуждающихся в улучшении.

Важно! Исполком местной власти или предприятие должны рассмотреть заявление военного в течение 30 дней. После этого ему выдают справку о зачислении на учет или отказывают, но с объяснением причин.

Как обеспечивают жильем военных?

Обеспечение жильем военных предусматривает несколько форм:

квартиру могут предоставить из коммунального жилищного фонда;

при отсутствии жилья возможна денежная компенсация на приобретение квартиры;

также есть возможность участия в специальных жилищных программах.

Стоит знать! В 2025 году процедуру зачисления на квартирный учет упрощают. Частично ее можно пройти на портале "Дія". В некоторых общинах ЦНАПы используют электронную очередь, которая позволяет записаться на прием к специалисту центра дистанционно.

Какие еще льготы действуют для военных?