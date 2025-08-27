Кто может получить квартиру от государства?
Стать в очередь на получение квартиры военные могут по месту жительства или работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Смотрите также Льготы для УБД в 2025 году: сохранят ли бесплатный проезд и скидки на коммуналку
Право на жилье от государства имеют:
- участники боевых действий с инвалидностью I и II групп;
- внутренне перемещенные лица со статусом УБД;
- участники Революции Достоинства, получившие инвалидность;
- ветераны с инвалидностью, которые воевали на территории других государств;
- члены семей погибших и пропавших без вести военных.
Как стать в очередь на жилье?
Подать документы для зачисления на квартирный учет военные могут в несколько способов:
- воспользовавшись услугами местного ЦНАПа;
- обратившись в исполнительный комитет городского или поселкового совета;
- обратившись в администрацию своего предприятия.
Понадобятся следующие документы:
- заявление с подписями всех членов семьи военного;
- копия паспорта и удостоверения, дающего право на квартиру;
- справка о составе семьи;
- документ о подтверждении жилищных условий, нуждающихся в улучшении.
Важно! Исполком местной власти или предприятие должны рассмотреть заявление военного в течение 30 дней. После этого ему выдают справку о зачислении на учет или отказывают, но с объяснением причин.
Как обеспечивают жильем военных?
Обеспечение жильем военных предусматривает несколько форм:
- квартиру могут предоставить из коммунального жилищного фонда;
- при отсутствии жилья возможна денежная компенсация на приобретение квартиры;
- также есть возможность участия в специальных жилищных программах.
Стоит знать! В 2025 году процедуру зачисления на квартирный учет упрощают. Частично ее можно пройти на портале "Дія". В некоторых общинах ЦНАПы используют электронную очередь, которая позволяет записаться на прием к специалисту центра дистанционно.
Какие еще льготы действуют для военных?
- Военные в Украине со статусом участника боевых действий также могут получить компенсацию за коммуналку – на оплату электроэнергии, водоснабжения и тому подобное. Для получения льготы нужно подать документы на получение скидки в Пенсионный фонд, ЦНАП или органы соцзащиты.
- Члены семьи участника боевых действий также имеют право на льготы от государства. Для них предусмотрены скидки на коммунальные услуги, образовательные льготы и тому подобное.