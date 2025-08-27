Хто може отримати квартиру від держави?

Стати в чергу на отримання квартири військові можуть за місцем проживання або роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Дивіться також Пільги для УБД у 2025 році: чи збережуть безкоштовний проїзд та знижки на комуналку

Право на житло від держави мають:

учасники бойових дій з інвалідністю I і II груп;

внутрішньо переміщені особи зі статусом УБД;

учасники Революції Гідності, що отримали інвалідність;

ветерани з інвалідністю, які воювали на території інших держав;

члени родин загиблих та зниклих безвісти військових.

Як стати в чергу на житло?

Подати документи для зарахування на квартирний облік військові можуть у кілька способів:

скориставшись послугами місцевого ЦНАПу;

звернувшись до виконавчого комітету міської чи селищної ради;

звернувшись до адміністрації свого підприємства.

Знадобляться такі документи:

заява з підписами усіх членів родини військового;

копія паспорта та посвідчення, що надає право на квартиру;

довідка про склад сім'ї;

документ про підтвердження житлових умов, які потребують поліпшення.

Важливо! Виконком місцевої влади чи підприємство мають розглянути заяву військового протягом 30 днів. Після цього йому видають довідку про зарахування на облік або відмовляють, але з поясненням причин.

Як забезпечують житлом військових?

Забезпечення житлом військових передбачає кілька форм:

квартиру можуть надати із комунального житлового фонду;

за відсутності житла можлива грошова компенсація на придбання квартири;

також є можливість участі у спеціальних житлових програмах.

Варто знати! У 2025 році процедуру зарахування на квартирний облік спрощують. Частково її можна пройти на порталі "Дія". У деяких громадах ЦНАПи використовують електронну чергу, яка дозволяє записатися на прийом до спеціаліста центру дистанційно.

Які ще пільги діють для військових?