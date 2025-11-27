Для восстановления и стабилизации энергосистемы: Латвия выделила помощь для Украины

Латвия выделяет Украине помощь в размере 125 тысяч евро. Она будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы.

Какую помощь Украина получит от Латвии?

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также Новый пакет поддержки: Украина получит более 100 миллионов евро помощи

Отмечается, что руководители дипломатических ведомств сосредоточились на поддержке энергетической системы Украины накануне зимы. Украинская сторона в частности благодарна за дополнительный вклад Латвии в размере 125 тысяч евро.

Министр выразил глубокую благодарность Латвии за всестороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения, в частности ежегодную оборонную помощь в объеме 0,25% ВВП Латвии. В целом ее объем уже превысил 1,6% латвийского ВВП,

– говорится на сайте МИД Украины.

Речь идет о оружии, боеприпасах, подготовке военнослужащих, финансовой поддержке. Также Латвия присоединилась к PURL и недавно передала 42 Киеву бронетранспортеров "PATRIA 6x6".

Министр особо поблагодарил Латвию:

за восстановление критической и гражданской инфраструктуры Черниговщины; отдых в Латвии для детей из украинского региона.

Интересно! Сибига и Браже обсудили воплощение нынешних проектов в Черниговской области, общая сумма которых составляет 5,7 миллиона евро, а также перспективы и приоритеты на 2026 год.

Андрей Сибига проинформировал латвийскую коллегу о предложениях США по достижению мира. Он подчеркнул важную роль Европы в этом вопросе.

Стороны уделили особое внимание усилению давления на Кремль, в частности Сибига отметил необходимость скорейшего принятия сильного 20-го пакета санкций Евросоюза и решений по репарационного кредита.

Заметьте! Украина и Латвия договорились вместе с другими странами Балтии продвигать на уровне ЕС дополнительные действенные меры для дальнейшего противодействия танкерному флоту России.

Что известно о 20-м пакете санкций ЕС?

Напомним, что над новым пакетом санкций против России в Евросоюзе могут почти работать после новогодних праздников. Об этом пишет Politico.

Согласно информации источников, Еврокомиссия начнет обсуждение идей относительно новых санкций в январе. Пока же новые ограничения против Москвы не являются приоритетом для Европы.

Какая есть информация о решении о замороженных активах России?