Для відновлення та стабілізації енергосистеми: Латвія виділила допомогу для України

Латвія виділяє Україні допомогу у розмірі 125 тисяч євро. Вона сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми.

Яку допомогу Україна отримає від Латвії?

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемовин з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, пише 24 Канал з посиланням Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. Українська сторона зокрема вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро.

Міністр висловив глибоку вдячність Латвії за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема щорічну оборонну допомогу в обсязі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП,

– йдеться на сайті МЗС України.

Мова йде про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Також Латвія доєдналась до PURL і нещодавно передала 42 Києву бронетранспортерів "PATRIA 6x6".

Міністр особливо подякував Латвії:

за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини; відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону.

Цікаво! Сибіга та Браже обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 мільйона євро, а також перспективи та пріоритети на 2026 рік.

Андрій Сибіга поінформував латвійську колегу про пропозиції США щодо досягнення миру. Він підкреслив важливу роль Європи у цьому питанні.

Сторони приділили окрему увагу посиленню тиску на Кремль, зокрема Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення сильного 20-го пакета санкцій Євросоюзу та рішень щодо репараційного кредиту.

Зауважте! Україна та Латвія домовилися разом з іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві заходи для подальшої протидії танкерному флоту Росії.

Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС?

Нагадаємо, що над новим пакетом санкцій проти Росії у Євросоюзі можуть почти працювати після новорічних свят. Про це пише Politico.

Згідно з інформацією джерел, Єврокомісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні. Наразі ж нові обмеження проти Москви не є пріоритетом для Європи.

Яка є інформації щодо рішення про заморожені активи Росії?