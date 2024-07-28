Украина может получить ленд-лиз на 500 миллиардов долларов, если Трамп выиграет, – WSJ

В The Wall Street Journal вышла статья, где сказано, что Трамп может и не бросить Украину на растерзание Путину. Впрочем, это не беспристрастная аналитика: одним из ее авторов является бывший госсекретарь времен Трампа Майк Помпео.

В материале говорится о создании программы ленд-лиза для нашего государства на 500 миллиардов долларов. Но эти средства нужно будет возвращать.

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Что известно о ленд-лизе для Украины от Трампа

Эксперты утверждают, что если Дональд Трамп будет переизбран, он прекратит помощь Украине, отдаст ее территорию и будет иметь дело непосредственно с Владимиром Путиным, чтобы навязать стране позорный "мир". Нет никаких доказательств того, что такая капитуляция будет частью политики президента Трампа, и есть много доказательств обратного. Именно господин Трамп в 2017 году отменил эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Обамы, предоставив Украине ракеты Javelin, которые помогли спасти Киев в первые дни российского вторжения,

– утверждают авторы статьи.

Они уверены: США смогут помогать Украине, "одновременно возрождая американскую оборонно-промышленную базу в Алабаме, Пенсильвании и Вирджинии".

Программа ленд-лиза на 500 миллиардов долларов для Украины позволит нашему государству "взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией". И не нагружать американских налогоплательщиков новыми счетами.

Также среди очередного возможного "плана Трампа по Украине" авторы статьи называют введение реальных санкций против России, повышение европейских расходов на НАТО до 3% от ВВП, усиление оборонной промышленности США и снятие всех ограничений на тип оружия, которое могут получить и использовать Силы обороны.

Из международной политики предлагают восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем, чтобы работать вместе против Ирана.

Все эти шаги приведут к тому, что война прекратится, а Украина создаст "значительные силы обороны". Крым станет демилитаризованным, россиян заставят заплатить за восстановление Украины из замороженных резервов.

Наше государство станет членом ЕС и НАТО. Как только это произойдет, с России снимут санкции. Также Альянс создаст фонд на 100 миллиардов долларов для вооружения Украины.

Вторым автором статьи является Дэвид Урбан. Сейчас он политический обозреватель CNN, но имеет республиканские взгляды и близок к Трампу. В частности, работал старшим советником президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году и помогал организовывать национальный съезд Республиканской партии в 2016 году в успешной попытке завоевать Пенсильванию. Также был консультантом кампании переизбрания Трампа в 2020 году.