Кто имеет право на льготную пенсию: требования для работников

Выйти на пенсию раньше на льготных условиях могут работники, работавшие в особо вредных и тяжелых условиях. Для этого необходимо достичь определенного возраста и иметь необходимый стаж на работах с вредными и тяжелыми условиями.

Кто имеет право на льготную пенсию

На льготных условиях могут выйти на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы, работники, заняты полный рабочий день, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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для мужчин – при достижении 50 лет после работы на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

– при достижении 50 лет после работы на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда. для женщин – с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

Важно! Стаж для получения льготной пенсии для мужчин составляет от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах, а для женщин – от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев на таких работах.

Кому предусмотрена льготная пенсия

Это касается также и тех работников, которые не имеют полного стажа работы в условиях особой вредности и тяжести, но они проработали по крайней мере половину необходимого времени на такой работе.