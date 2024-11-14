Льготная пенсия: кто может уйти на законный отдых раньше
Некоторые категории граждан имеют льготные условия выхода на пенсию. В частности это касается тех, кто работал на вредном и тяжелом производстве.
Кто может уйти на пенсию раньше
Льготные условия для выхода на пенсию имеют лица, которые наработали свой стаж на вредных и тяжелых работах, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Работники, которые отработали полный рабочий день на подземных работах или на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, будут иметь право на выплаты по достижению 50-летнего возраста. Это правило применяется независимо от их последнего места работы.
Напомним! Для женщин возраст выхода на пенсию составляет 24-50 лет.
Требования к стажу следующие:
- от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах - у мужчин;
- от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах - у женщин.
Пенсионный возраст лица может быть снижен, если лицо работало на вредных работах половину времени:
- Мужчинам – на 12 месяцев за каждый год вредной работы;
- Женщинам – на 16 месяцев за каждый год вредной работы.