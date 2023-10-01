Пенсии по инвалидности: произойдут ли изменения с 1 октября

Пенсионные выплаты по инвалидности предоставляются гражданам, которым специальная комиссия назначила соответствующий статус. Сумма пенсии зависит от группы инвалидности.

Какие будут пенсии по инвалидности в октябре

В октябре размер пенсионных выплат не изменится. Последняя индексация этих пенсий прошла в марте 2023 года, следующая планируется в том же месяце в 2024 году.

Читайте также Платить за газ можно меньше: что поможет сэкономить на платежках

На размер пенсии по инвалидности влияет сумма выплат по возрасту:

100% пенсии по возрасту имеют граждане I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Несмотря на то, что пенсия по инвалидности рассчитывается индивидуально, правительство установило, каким должен быть минимум:

граждане, которым назначили I группу, должны получить не менее 2 300 гривен;

II и III группы, если лица не работают – 2 100 гривен;

II и III группы, если человек продолжает работать – 2 093 гривны.

Как получить пенсию по инвалидности

Выплата по инвалидности производится только после того, как спецкомиссия определит группу. На эти пенсии влияет не только состояние здоровья, но и то, сколько страхового стажа имеет лицо. Иногда специалисты назначают повторную комиссию спустя некоторое время, чтобы подтвердить группу.

Если вы не явитесь на повторную экспертизу, вам сразу отменяют выплату. Также во время этой процедуры вам могут сменить группу и, соответственно, скорректировать выплаты.