Пожизненные льготы: кто сможет платить за коммуналку в 4 раза меньше

Согласно действующему законодательству некоторые украинцы могут получить скидку 75% на коммуналку. В ПФУ объяснили, как именно оформить себе такие льготы.

Кто может получить скидку 75% на коммуналку

Украинцы, получившие статус "участник боевых действий" имеют право на 75% скидки при оплате коммунальных услуг. Льгота действует на все тарифы без учета расходов и доходов льготника.

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Однако заметьте, такие обстоятельства как: состав семьи, адрес места жительства и перечень услуг – влияют на условия предоставления льгот. Поэтому если в любой из этих сфер происходят изменения. льготник должен немедленно сообщить об этом ПФУ.

Как оформить льготы

В случае, когда лицоимеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включают всю информацию как об участнике боевых действий. Однако гражданин может самостоятельно выбрать себе привилегии.

Лицо, получившее статус "участник боевых действий" может обратиться в ПФУ, ЦНАП или любое уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, чтобы оформить льготы на коммунальные услуги.

Так подать документы можно дистанционно, через официальный вебсайт Минсоцполитики, или вебпортал электронных услуг ПФУ.

При обращении нужно иметь 2 заявления:

О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг; О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Указанные льготы назначаются пожизненно. Однако в случае, когда льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом, при приготовлении пищи обновлять обращение нужно ежегодно.