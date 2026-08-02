Государство предоставляет больше, чем кажется: какие льготы могут получить люди с III группой инвалидности

III группу инвалидности устанавливают людям с устойчивыми, но умеренными нарушениями функций организма, которые частично ограничивают трудоспособность и повседневную деятельность. Вместе с этим статусом граждане получают право на ряд государственных льгот и социальных гарантий.

Какие трудовые льготы предусмотрены для III группы инвалидности

Люди с III группой инвалидности имеют право не только на социальные выплаты, но и на дополнительные трудовые гарантии. Законодательство предусматривает для них ряд льгот, касающихся условий труда, отпусков и трудовых отношений.

В частности, если состояние здоровья препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, работник может досрочно расторгнуть его. Кроме того, лица с III группой инвалидности имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 26 календарных дней, а также до 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска и до 30 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы в год.

Интересно! Так же при приеме на работу для таких работников не устанавливается испытательный срок. В предусмотренных законом случаях работодатель обязан создать надлежащие условия труда, в частности организовать обучение или переквалификацию, а также по желанию работника установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Что еще предусмотрено в отношении льгот

Помимо трудовых гарантий, люди с III группой инвалидности могут воспользоваться и другими видами государственной поддержки. В частности, они имеют право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, в том числе протезно-ортопедическими изделиями, а также на адаптацию жилья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Также законодательство предусматривает бесплатный проезд на отдельных видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 50% скидку на проезд по внутренним железнодорожным, автомобильным, речным и авиационным маршрутам. Однако такая льгота действует только в период с 1 октября по 15 мая.

Как оформляются льготы

Не все льготы предоставляются по одинаковой процедуре. Для части из них достаточно подтвердить статус человека с инвалидностью, тогда как другие требуют отдельного обращения и подачи документов.

В зависимости от вида государственной поддержки заявление можно подать в Пенсионный фонд Украины, органы социальной защиты населения или другое уполномоченное учреждение. Именно поэтому перед оформлением стоит уточнить условия получения конкретной льготы, чтобы не утратить право на предусмотренные законом социальные гарантии.