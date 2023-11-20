Компенсация коммуналки от государства: кто сможет ее получить

После начала полномасштабного вторжения, в Украине возросло количество социальных программ. Большинство этих проектов преследуют цель поддержать переселенцев.

Кто может получить соцпомощь

Программа "Прихисток" была введена в апреле 2022 года. Это проект, благодаря которому, значительное количество переселенцев нашли временное жилье.

Читайте также Пенсии по инвалидности в декабре: ждать ли украинцам перемен

Для того чтобы поддержать украинцев, поселивших у себя ВПЛ, правительство ввело специальную помощь на оплату коммунальных. Денежную компенсацию могут получить:

владельцы недвижимости, приютившие ВПЛ, или их представители;

лица, арендующие жилье, относящееся к коммунальной или государственной собственности.

Сумма компенсации сейчас такова:

в отопительный сезон – 950 гривен на каждого переселенца, которому предоставили жилье;

неотапливаемый – 450 гривен.

Согласно данным Минреинтеграции, благодаря программе "Прихисток" жилье предоставили 3,1 миллиона украинцев со статусом переселенца. В целом на компенсации за коммунальные выплаты было потрачено 2,2 миллиона гривен.

Как получить компенсацию за коммуналку

Владельцы жилья имеют возможность получить компенсацию, если они участники программы "Прихисток". Зарегистрироваться в проекте можно и сейчас.

Как подать заявление на компенсацию:

Не позже, чем через день после регистрации в программе, нужно подать заявление в исполнительный комитет. Обязательно укажите ФИО, каждого переселенца, проживающего на территории вашего жилья и предоставьте копии удостоверений личности, указанных лиц.

Исполнительный комитет, которым являются органы местного самоуправления, должен провести проверку и предоставить денежную помощь.

Выплаты производятся до 20 числа каждого месяца. И осуществляются как безналичный перевод по банковским реквизитам, которые вы указали в заявлении. Нужно понимать, что в случае, если у домохозяйства есть долги за коммуналку, денежная помощь не предоставляется.

Если количество переселенцев, проживающих в домохозяйстве, меняется, об этом обязательно нужно известить исполнительный комитет.