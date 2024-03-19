Бесплатный проезд, субсидии и прочее: какие льготы для пенсионеров в 2024 году

В Украине размер пенсионных выплат - не является высоким. Если раньше минимальная выплата для пенсионеров составляла 2 093 гривен, то сейчас она достигла - 2 361 гривны.

Льготы для пенсионеров

Государство предоставляет различные льготы пенсионерам не только с целью уменьшения финансовой нагрузки на пожилых людей, но и для обеспечения их социальной защиты.

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Поэтому, это может быть как освобождение от уплаты земельного налога, так и возможность не платить за парковку и тому подобное. Однако, получить такую помощь от государства можно только при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.

Какие льготы предусмотрены для пенсионеров

Право на бесплатный проезд

Если у пенсионеров есть соответствующее пенсионное удостоверение, то им предоставляется право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. Однако, кроме такси. Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Право на юридическую помощь

Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, полностью или частично финансируемую из государственного бюджета. Кроме того, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.

Право на субсидию

Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Льгота 100% на оплату коммунальных услуг

Скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые проживают в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: