Бесплатный проезд, субсидии и прочее: какие льготы для пенсионеров в 2024 году
В Украине размер пенсионных выплат - не является высоким. Если раньше минимальная выплата для пенсионеров составляла 2 093 гривен, то сейчас она достигла - 2 361 гривны.
Льготы для пенсионеров
Государство предоставляет различные льготы пенсионерам не только с целью уменьшения финансовой нагрузки на пожилых людей, но и для обеспечения их социальной защиты.
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Поэтому, это может быть как освобождение от уплаты земельного налога, так и возможность не платить за парковку и тому подобное. Однако, получить такую помощь от государства можно только при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.
Какие льготы предусмотрены для пенсионеров
- Право на бесплатный проезд
Если у пенсионеров есть соответствующее пенсионное удостоверение, то им предоставляется право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. Однако, кроме такси. Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, независимо от места жительства.
- Право на юридическую помощь
Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, полностью или частично финансируемую из государственного бюджета. Кроме того, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.
- Право на субсидию
Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.
- Льгота 100% на оплату коммунальных услуг
Скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые проживают в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.