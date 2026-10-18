Бесплатные коммунальные услуги и проезд: кто из пенсионеров имеет право на льготы в ноябре

Наличие пенсионного удостоверения открывает украинцам доступ к целому ряду государственных гарантий и существенных скидок. Однако далеко не все граждане знают о своих законных правах и продолжают переплачивать за базовые услуги.

Какие льготы помогут пенсионерам сэкономить деньги

Пенсионеры по возрасту имеют законное право не платить за проезд в городском общественном транспорте, что позволяет существенно сэкономить семейный бюджет. Согласно Закону Украины, эта льгота распространяется на автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные электрички.

Кроме того, пожилые люди освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок укладывается в четкие лимиты.

В городах это до 0,10 гектара, в поселках – до 0,15 гектара, а в селах – до 0,25 гектара.

Также налоговые каникулы действуют для владельцев дач (до 0,10 гектара) и индивидуальных гаражей (до 0,01 гектара).

Однако стоит помнить, что за проезд в метро, маршрутках или поездах дальнего следования придется платить полную стоимость

Кто может получить 100% скидку на коммунальные услуги

Государство предусмотрело полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для отдельной категории граждан. Речь идет о людях, которые до выхода на заслуженный отдых работали по определенным профессиям и остались жить в сельской местности.

Такой значительный финансовый бонус доступен бывшим педагогам, медицинским работникам, сотрудникам библиотек и музеев. В этот перечень также входят специалисты в сфере защиты растений, отвечающие требованиям действующего законодательства.

Какие дополнительные услуги защитят здоровье и права пожилых людей

Чтобы не тратить последние сбережения на лекарства, пенсионеры могут воспользоваться государственной программой "Доступные лекарства". По электронному рецепту от семейного врача препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или астмы выдаются бесплатно или с минимальной доплатой.

Водители пенсионного возраста имеют право оформить автогражданку со скидкой 50%, если объем двигателя их автомобиля не превышает 2 500 кубических сантиметров. А те пожилые украинцы, которые продолжают вести бизнес в качестве ФЛП, официально освобождены от уплаты единого социального взноса за себя.

Важно! При необходимости каждый пенсионер может обратиться в систему бесплатной юридической помощи для защиты своих интересов.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее

Система социальной защиты постоянно трансформируется, предлагая новые условия для различных категорий. Например, медики инфекционных отделений имеют право на зачет одного года работы за два, что позволяет выйти на пенсию досрочно, как мы писали в материале о двойной стаж.

В то же время те, кто решил продолжить работать, теряют часть надбавок, но накапливают стаж для будущего перерасчета, о чем уже сообщалось в статье о работающие пенсионеры.