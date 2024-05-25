Не для всех: правительство разрешило пенсионерам не платить определенный налог

Украинцы, которые вышли на пенсию, могут получить некие льготы. Например, не платить определенный обязательный налог.

О каком налоге идет речь

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут не платить налог на землю. Главным условием является то, что их земельный участок подпадает под определенные лимиты.

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В то же время, место жительства пенсионера не имеет значения. Для получения такой льготы, лицо должно обратиться в местный орган контроля с соответствующим заявлением и предоставить подтверждающие документы.

Какие допустимые нормы для освобождения от земельного налога установлены сейчас:

участок до 0,12 гектара может использоваться для садоводства;

участок до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какие еще льготы имеют пенсионеры

Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощьу (или же с большой скидкой). Речь идет о профессиональной консультации и защите интересов лица.

Пенсионерам доступен бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта (кроме такси). В пригородных поездах, такая льгота тоже действительна Также пенсионеры могут платить меньше за ЖКУ, для этого им нужно оформить субсидию.