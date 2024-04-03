Льготы по возрасту: кто из пенсионеров их сможет получить

Пенсионеры могут получить для себя дополнительные льготы. В частности, речь идет об освобождении от уплаты земельного налога.

Кто может не платить этот налог

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако только при условии, что их участок соответствует определенным нормам.

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Правительством установлены следующие лимиты:

до 0,01 гектара допустимо для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 2 гектаров – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Чтобы оформить эту льготу, пенсионер должен обратиться в контролирующий орган с заявлением. Обязательно необходимо иметь с собой подтверждающие документы, в частности, пенсионное удостоверение (удостоверяющее получение пенсии по возрасту).

Какие еще льготы по возрасту доступны украинцам

Лица, которые получают пенсию по возрасту, имеют право и на другие льготы. В частности, таким пенсионерам предоставляется со скидкой или бесплатная юридическая помощь. Речь идет не только о консультации лица, а и помощь в составлении процессуальных документов и представительство интересов в судах, госорганах и органах местного самоуправления.

Также указанные пенсионеры имеют следующие льготы:

Бесплатный проезд , во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение в пригородном железнодорожном сообщении.

, во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение в пригородном железнодорожном сообщении. Уменьшенная коммуналка, благодаря субсидии.

Некоторые пенсионеры могут быть освобождены от оплаты за ЖКУ полностью. Речь идет о жителях сельской местности, которые ранее имели одну из определённых профессий (учителя, медики, работники культурной сферы, библиотекари и другие).