Выход на заслуженный отдых открывает украинцам доступ к неочевидным финансовым возможностям. Этот небольшой документ способен существенно облегчить семейный бюджет, если знать все свои права.

Какие базовые расходы берет на себя государство

Помимо ежемесячных денежных выплат, владельцы пенсионного удостоверения имеют законное право на ряд льгот, что позволяет экономить тысячи гривен. Речь идет о бесплатном проезде, медицинском обеспечении и скидках на страхование, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.

Наиболее ощутимой для кошелька является возможность не платить за проезд в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и пригородных электричках. В то же время в частных маршрутках и такси придется платить полную стоимость, если местные власти не приняли иного решения.

Стоит помнить, что в многих городах привычное бумажное удостоверение больше не действует, поэтому пенсионерам необходимо оформлять местный электронный билет, чтобы избежать штрафов.

Что касается здоровья, то программа "Доступные лекарства" позволяет пожилым людям получать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или астмы совершенно бесплатно или с минимальной доплатой. Для этого достаточно иметь электронный рецепт от своего семейного врача.

Какие налоги и сборы можно больше не платить

Государство также снимает с пенсионеров часть финансовой нагрузки в виде налогов. В частности, вы можете не платить земельный налог, если ваш участок не превышает 0,25 гектара в селе, 0,15 гектара в поселке или 0,10 гектара в городе. Это правило также действует в отношении дачного строительства и садоводства.

Если же пенсионер продолжает вести бизнес и зарегистрирован как ФЛП, он официально освобождается от уплаты единого социального взноса за себя. А водители пожилого возраста, управляющие собственным автомобилем с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров, имеют право приобретать автогражданку со скидкой 50%.

Кроме того, государство гарантирует бесплатную первичную правовую помощь для защиты своих интересов.

Что известно о дополнительных льготах и скрытых угрозах

Как мы сообщали ранее, отдельные категории граждан имеют право на стопроцентную скидку на коммунальные услуги. Это касается бывших педагогов, медиков и работников культуры, которые работали и остались жить в сельской местности.

В то же время украинское законодательство позволяет совмещать пенсию с официальной работой, что дает возможность накапливать дополнительный стаж для будущего перерасчета выплат.