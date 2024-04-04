Какие льготы имеют пенсионеры в 2024 году

Украинские пенсионеры имеют достаточно небольшие пенсии, поэтому для них законом предусмотрены льготы на определенные виды услуг. Это может быть освобождение от земельного налога, бесплатная парковка и другие льготы, доступные при наличии пенсионного удостоверения.

Какие льготы имеют пенсионеры

Ранее минимальная сумма пенсии равнялась прожиточному минимуму и составляла 2 093 гривны, а теперь она выросла до 2 361 гривны. Для облегчения финансового положения и социальной защиты пенсионеров, государство предлагает им ряд льгот, определенных с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Бесплатный проезд : С наличием пенсионного удостоверения, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте (кроме такси) и в железнодорожном транспорте пригородного сообщения без ограничения по месту жительства.

Юридическая помощь : Пенсионеры имеют доступ к бесплатной юридической помощи, финансируемой из госбюджета, включая защиту и представительство интересов в судах, госорганах, органах местного самоуправления и помощь в составлении процессуальных документов.

Государственная субсидия: Пенсионеры могут претендовать на получение государственной субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в социальные службы, подать заявление и декларацию о доходах.

Льгота на 100% коммунальных услуг

Пенсионеры, которые живут в сельской местности и имеют опыт работы в определенных профессиях, могут воспользоваться 100% скидкой на оплату коммунальных услуг. Эта льгота также касается приобретения твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа. К категориям работников, которые имеют право на эту льготу, относятся: