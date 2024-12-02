Какие есть льготы для ветеранов труда в Украине

2 декабря 2024, 17:46
Читати новину українською
Автор: Валерия Моргун

Люди, которые являются ветеранами труда, могут получить льготы от государства. Это предусмотрено законом Украины.

Какие есть льготы для ветеранов труда

Однако доплаты к пенсии для них не предусмотрены, об этом пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине".

Читайте также Должны ли пенсионеры в Украине платить за проезд

Льготы для ветеранов труда в Украине следующие:

  • первоочередное бесплатное зубопротезирование;
  • преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
  • преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
  • преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
  • преимущественное право на установление домашних телефонов;
  • освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.

Обратите внимание! Однако большинство из этих льгот почти не реализуются на практике из-за отсутствия финансирования. В частности часть льгот не соответствует современным реалиям.