Какие есть льготы для ветеранов труда в Украине
2 декабря 2024, 17:46Читати новину українською
Люди, которые являются ветеранами труда, могут получить льготы от государства. Это предусмотрено законом Украины.
Какие есть льготы для ветеранов труда
Однако доплаты к пенсии для них не предусмотрены, об этом пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине".
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Льготы для ветеранов труда в Украине следующие:
- первоочередное бесплатное зубопротезирование;
- преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
- преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
- преимущественное право на установление домашних телефонов;
- освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.
Обратите внимание! Однако большинство из этих льгот почти не реализуются на практике из-за отсутствия финансирования. В частности часть льгот не соответствует современным реалиям.