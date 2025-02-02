Какие льготы получат ветераны труда в 2025 году

Ветераны труда могут пользоваться рядом льгот, которые улучшают их жизнь. В частности, это может быть медицинское обслуживание, налоговые освобождения и преимущества в пользовании транспортом.

Какие льготы доступны для ветеранов труда

Ветераны труда имеют право на ряд социальных льгот. Они могут получить компенсацию расходов на лечение, право на жилье, земельный участок для строительства, сада или огорода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Кроме того, предусмотрено обеспечение дровами или углем на зиму. Ветераны труда могут воспользоваться долгосрочным займом на строительство (до 120 месяцев), стать членами садовых, строительных и гаражных кооперативов, а также бесплатно установить домашний телефон.

Интересно! Ветераны труда имеют право на две дополнительные недели отдыха ежегодно, которые могут быть использованы в любое время, но без сохранения заработной платы, в дополнение к стандартному ежегодному отпуску.

Медицинские льготы

После выхода на пенсию или смены работы ветераны труда имеют ряд медицинских льгот. В частности, они сохраняют право на обслуживание в поликлинике, к которой были прикреплены ранее. К медицинским льготам для ветеранов труда входят:

бесплатное зубное протезирование;

услуги в медицинских учреждениях и аптеках;

бесплатная госпитализация при необходимости;

а также ежегодное медицинское обследование и профилактическое лечение