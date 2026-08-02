Украинцы могут оформить статус, дающий десятки льгот: кому он доступен

Сам по себе большой трудовой стаж не является основанием для предоставления льгот. Однако граждане, имеющие статус ветерана труда, могут рассчитывать на ряд государственных гарантий и социальной поддержки.

Кто может получить статус ветерана труда

Сам по себе большой трудовой стаж не дает права на дополнительные льготы. Однако отдельные категории украинцев могут оформить статус ветерана труда, который предусматривает ряд социальных гарантий.

Кто имеет на него право, определяет Закон Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине". В частности, статус ветерана труда могут получить мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет, которые уже вышли на пенсию.

Также он предусмотрен для пенсионеров:

награжденных медалью "Ветеран труда";

лиц с инвалидностью I и II групп, имеющих не менее 15 лет трудового стажа;

а также граждан, которым назначена пенсия на льготных условиях за работу в особо вредных или тяжелых условиях труда.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда

После получения статуса ветерана труда граждане могут пользоваться рядом льгот в сфере медицины, жилищного обеспечения, труда и земельных отношений. В том числе, они имеют право:

в дальнейшем обслуживаться в поликлиниках, к которым они были прикреплены по месту работы;

а также пользоваться первоочередным бесплатным зубным протезированием (кроме протезирования из драгоценных металлов);

проходить ежегодные медицинские осмотры и диспансеризацию;

иметь преимущественное право на санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости.

Кроме того, ветераны труда могут брать ежегодный отпуск в удобное для себя время и оформлять до двух недель отпуска без сохранения заработной платы.

Отдельные гарантии касаются жилищных вопросов. Закон предусматривает преимущественное право на улучшение жилищных условий, получение земельных участков для строительства или садоводства, а также первоочередной ремонт жилья.

Обратите внимание! Также для этой категории граждан предусмотрены льготы при вступлении в садоводческие общества, возможность первоочередного подключения домашнего телефона и освобождение от уплаты земельного налога.

Как оформить статус ветерана труда

Для получения удостоверения ветерана труда необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган и подать пакет документов. Обычно он включает паспорт, пенсионное удостоверение, фотографию, документы, подтверждающие трудовой стаж, выписку из реестра территориальной общины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Подать документы можно лично, через законного представителя или уполномоченное лицо по доверенности. Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней, а сама административная услуга является бесплатной.

Что еще стоит знать пенсионерам

Следует учитывать, что статус ветерана труда не заменяет другие льготные статусы. Если человек одновременно относится к нескольким категориям льготников, порядок получения социальных гарантий определяется отдельными законами. Именно поэтому перед оформлением льгот целесообразно уточнить, какие именно виды государственной поддержки доступны в конкретном случае