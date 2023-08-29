Какие льготы в Украине доступны для военнослужащих

29 августа 2023, 18:30
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Благодаря военным украинцы могут продолжать работать, отдыхать и жить в свободной стране. Правительство решило поблагодарить бойцов и внедрило дополнительные льготы.

Льготы для украинских военных

Правительство активно готовится к послевоенному периоду. Будут внедрены программы, которые помогают ветеранам найти работу, изменить специальность и овладеть новой профессией. Об этом 24 Каналу рассказала министр Юлия Свириденко.

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Юлия Свириденко

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины

Для этого поддерживаем ветеранов в получении профессионального, профессионального высшего и высшего образования, переобучении в 11 Центрах профтехобразования Государственной службы занятости, а еще способствуем в получении ваучеров на обучение.

Сейчас для бывших военных в государственных учебных заведениях есть следующие льготы:

  • Льготное поступление на бюджетное место для участников боевых действий.
  • Полная оплата обучения за счет государственного бюджета (для участников боевых действий и для детей участников боевых действий).
  • Социальная стипендия, при отсутствии академической.
  • Бесплатное или льготное проживание в общежитии.
Заметьте! Специальные условия предлагают частные учебные заведения. К примеру, гранты на частичную оплату обучения для участников боевых действий. О наличии таких льгот следует узнавать непосредственно в учебном заведении.

В центрах профтехобразования Государственной службы занятости для ветеранов уже действуют 300 образовательных программ повышения квалификации по 95 рабочим профессиям. Самыми популярными из них являются следующие специальности:

  • оператор БПЛА;
  • продавец;
  • повар;
  • швея;
  • администратор;
  • бухгалтер;
  • водитель.
Переобучение пользуется популярностью — всего с начала года его прошло 18 000 человек. В это число входят и участники боевых действий.

Еще один способ для ветеранов получить желаемую профессию – ваучеры на обучение. Их преимущество в том, что человек сам выбирает учебное заведение и программу. Доступны 123 профессии и специальности в сферах: строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Если человек отвечает условиям программы, получает ваучер почти на 27 тысяч гривен.

Уже более 11 тысяч украинцев овладевают новой профессией благодаря ваучерам от государства, в том числе и ветераны,
– сообщает Свириденко.

По словам министра, правительство ввело компенсации для бизнеса за обустройство инклюзивных рабочих мест, чтобы трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг, который позволит ветеранам свободно выбирать профессию.

Свириденко сообщает, что за обустроенное рабочее место для людей с І группой инвалидности можно получить 100 тысяч гривен. Для ІІ группы инвалидности – 67 тысяч гривен.

Денежная компенсация будет действовать на:

  • мебель;
  • транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;
  • брайловские клавиатуры и портативные устройства;
  • подъемные платформы для рабочих мест;
  • генераторы голоса или усилители связи;
  • изделия для усиления и модуляции звука для людей с проблемами со слухом.

Свириденко считает, что уже к концу этого года удастся обустроить не менее 1,5 тысячи таких рабочих мест.

Автор: Анастасія Зорик