Какие льготы в Украине доступны для военнослужащих
Благодаря военным украинцы могут продолжать работать, отдыхать и жить в свободной стране. Правительство решило поблагодарить бойцов и внедрило дополнительные льготы.
Льготы для украинских военных
Правительство активно готовится к послевоенному периоду. Будут внедрены программы, которые помогают ветеранам найти работу, изменить специальность и овладеть новой профессией. Об этом 24 Каналу рассказала министр Юлия Свириденко.
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Для этого поддерживаем ветеранов в получении профессионального, профессионального высшего и высшего образования, переобучении в 11 Центрах профтехобразования Государственной службы занятости, а еще способствуем в получении ваучеров на обучение.
Сейчас для бывших военных в государственных учебных заведениях есть следующие льготы:
- Льготное поступление на бюджетное место для участников боевых действий.
- Полная оплата обучения за счет государственного бюджета (для участников боевых действий и для детей участников боевых действий).
- Социальная стипендия, при отсутствии академической.
- Бесплатное или льготное проживание в общежитии.
В центрах профтехобразования Государственной службы занятости для ветеранов уже действуют 300 образовательных программ повышения квалификации по 95 рабочим профессиям. Самыми популярными из них являются следующие специальности:
- оператор БПЛА;
- продавец;
- повар;
- швея;
- администратор;
- бухгалтер;
- водитель.
Еще один способ для ветеранов получить желаемую профессию – ваучеры на обучение. Их преимущество в том, что человек сам выбирает учебное заведение и программу. Доступны 123 профессии и специальности в сферах: строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Если человек отвечает условиям программы, получает ваучер почти на 27 тысяч гривен.
Уже более 11 тысяч украинцев овладевают новой профессией благодаря ваучерам от государства, в том числе и ветераны,
– сообщает Свириденко.
По словам министра, правительство ввело компенсации для бизнеса за обустройство инклюзивных рабочих мест, чтобы трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг, который позволит ветеранам свободно выбирать профессию.
Свириденко сообщает, что за обустроенное рабочее место для людей с І группой инвалидности можно получить 100 тысяч гривен. Для ІІ группы инвалидности – 67 тысяч гривен.
Денежная компенсация будет действовать на:
- мебель;
- транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;
- брайловские клавиатуры и портативные устройства;
- подъемные платформы для рабочих мест;
- генераторы голоса или усилители связи;
- изделия для усиления и модуляции звука для людей с проблемами со слухом.
Свириденко считает, что уже к концу этого года удастся обустроить не менее 1,5 тысячи таких рабочих мест.