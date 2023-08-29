Какие льготы в Украине доступны для военнослужащих

Благодаря военным украинцы могут продолжать работать, отдыхать и жить в свободной стране. Правительство решило поблагодарить бойцов и внедрило дополнительные льготы.

Льготы для украинских военных

Правительство активно готовится к послевоенному периоду. Будут внедрены программы, которые помогают ветеранам найти работу, изменить специальность и овладеть новой профессией. Об этом 24 Каналу рассказала министр Юлия Свириденко.

Читайте также НБУ ослабил валютные ограничения: почему украинцев ждет укрепление гривны

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Для этого поддерживаем ветеранов в получении профессионального, профессионального высшего и высшего образования, переобучении в 11 Центрах профтехобразования Государственной службы занятости, а еще способствуем в получении ваучеров на обучение.

Сейчас для бывших военных в государственных учебных заведениях есть следующие льготы:

Льготное поступление на бюджетное место для участников боевых действий.

Полная оплата обучения за счет государственного бюджета (для участников боевых действий и для детей участников боевых действий).

Социальная стипендия, при отсутствии академической.

Бесплатное или льготное проживание в общежитии.

Специальные условия предлагают частные учебные заведения. К примеру, гранты на частичную оплату обучения для участников боевых действий. О наличии таких льгот следует узнавать непосредственно в учебном заведении.

В центрах профтехобразования Государственной службы занятости для ветеранов уже действуют 300 образовательных программ повышения квалификации по 95 рабочим профессиям. Самыми популярными из них являются следующие специальности:

оператор БПЛА;

продавец;

повар;

швея;

администратор;

бухгалтер;

водитель.

Еще один способ для ветеранов получить желаемую профессию – ваучеры на обучение. Их преимущество в том, что человек сам выбирает учебное заведение и программу. Доступны 123 профессии и специальности в сферах: строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Если человек отвечает условиям программы, получает ваучер почти на 27 тысяч гривен.

Уже более 11 тысяч украинцев овладевают новой профессией благодаря ваучерам от государства, в том числе и ветераны,

– сообщает Свириденко.

По словам министра, правительство ввело компенсации для бизнеса за обустройство инклюзивных рабочих мест, чтобы трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг, который позволит ветеранам свободно выбирать профессию.

Свириденко сообщает, что за обустроенное рабочее место для людей с І группой инвалидности можно получить 100 тысяч гривен. Для ІІ группы инвалидности – 67 тысяч гривен.

Денежная компенсация будет действовать на:

мебель;

транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;

брайловские клавиатуры и портативные устройства;

подъемные платформы для рабочих мест;

генераторы голоса или усилители связи;

изделия для усиления и модуляции звука для людей с проблемами со слухом.

Свириденко считает, что уже к концу этого года удастся обустроить не менее 1,5 тысячи таких рабочих мест.