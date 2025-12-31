Для жен участников боевых действий предусмотрены скидки на плату за жилье и коммунальные услуги. Какие льготы предлагает государство – рассказываем далее.

Кто входит в члены семьи УБД?

Члены семей участников боевых действий имеют право обратиться о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги, если УБД не может сделать этого по уважительным причинам, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По законодательству, к членам семьи участника боевых действий, которые могут получить льготы от государства, относятся в частности жена и несовершеннолетние дети.

Для назначения льгот нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг, а вместе с заявлением необходимо предоставить документы в подтверждение родственной связи с УБД.

На что могут претендовать жены УБД?

По данным Министерства по делам ветеранов, для жен участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:

на плату за пользование жильем (независимо от его вида или формы собственности)

75% скидка в пределах норм 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого, кто постоянно проживает в квартире или доме и имеет право на скидку, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью;

на коммунальные услуги

75% скидка платы за пользование газом, электроэнергией и другими услугами, а также сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления (требования к площади жилья те же);

75% скидка на стоимость топлива, в частности жидкого, для жителей домов без центрального отопления.

Для детей УБД государство гарантирует льготы на оздоровление и отдых, первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства, а также детских оздоровительных лагерях.

Обратите внимание! Дети участников боевых действий имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении в университете или профтехе на дневной форме обучения. Также предусмотрено бесплатное или льготное проживание в общежитиях, и право на социальную стипендию.

Кто еще относится к членам семьи УБД?

По данным ПФУ, претендовать на льготы УБД от государства также могут:

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое находится под опекой или попечительством УБД и проживает вместе с ним.

Важно! Для получения льгот членам семьи УБД нужно подать заявление в ПФУ, а в справке указать сведения о составе семьи: нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.

Что нужно знать о льготах для УБД?