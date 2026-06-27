Жители сел могут платить меньше за коммунальные услуги: о какой льготе знают не все

Украинцы, проживающие в сельской местности, могут претендовать на дополнительные льготы от государства. Одной из них является возможность существенно сократить расходы на коммунальные услуги.

Могут ли жители сел выйти на пенсию раньше?

Как правило, украинцы приобретают право на пенсию по возрасту после достижения 60 лет. В то же время для отдельных работников сельского хозяйства закон предусматривает возможность оформить пенсию раньше при условии наличия необходимого страхового и специального стажа.

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Право на досрочную пенсию в соответствии с Законом Украины имеют:

трактористы-машинисты, непосредственно работавшие в сфере производства сельскохозяйственной продукции, при наличии не менее 30 лет страхового стажа, из которых не менее 20 лет на соответствующей работе;

женщины-машинисты тракторов и другой сельскохозяйственной техники при наличии 25 лет страхового стажа, из которых не менее 15 лет на соответствующей должности;

доярки (операторы машинного доения) и свинарки-операторы, отработавшие по профессии не менее 20 лет;

женщины, занятые в текстильном производстве, при наличии не менее 20 лет специального стажа;

женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей и работавшие в сельском хозяйстве.

Таким образом, для части работников аграрной сферы пенсионный возраст может быть ниже общеустановленного.

Кто из жителей сел может не платить за коммунальные услуги?

Отдельной надбавки к пенсии только за проживание в селе украинское законодательство не предусматривает. Однако отдельные категории пенсионеров имеют право на гораздо более существенную поддержку, а именно 100% компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Воспользоваться такой льготой могут пенсионеры, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности:

педагогическими работниками;

медицинскими и фармацевтическими работниками;

работниками культуры;

библиотекарями;

сотрудниками государственных и коммунальных музеев.

Льгота распространяется на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого бытового топлива и сжиженного газа. При этом она предоставляется только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не превышает предельного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу.

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на получение льготы.

Какие еще доплаты могут получать пенсионеры?

Помимо специальных льгот, отдельные категории украинцев имеют право на дополнительные надбавки к пенсии. Например, матери, родившие или воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, могут получать пенсию за особые заслуги перед Украиной.