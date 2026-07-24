Достаточно предъявить пенсионное удостоверение: какие скидки и льготы действуют в августе

Украинцы, имеющие пенсионное удостоверение, могут рассчитывать не только на ежемесячные пенсионные выплаты. Этот документ также дает право на ряд льгот, однако часть из них предоставляется только при соблюдении определенных условий.

Что дает пенсионное удостоверение в Украине?

Пенсионное удостоверение позволяет не только подтвердить статус пенсионера, но и воспользоваться рядом государственных льгот. В августе украинцы могут сэкономить на проезде, страховании, налогах и получить другие виды государственной поддержки.

В то же время отдельные виды поддержки предоставляются только при условии соответствия требованиям, определенным законодательством, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов. Также они могут бесплатно ездить на пригородных электропоездах и отдельных автобусных маршрутах пригородного сообщения.

В то же время эта льгота не распространяется на частные маршрутки и такси. Исключения возможны только в тех случаях, если соответствующее решение приняли местные власти.

Программа "Доступные лекарства"

По электронному рецепту семейного врача пенсионеры могут получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Это касается лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней.

Освобождение от уплаты земельного налога

Владельцы пенсионного удостоверения могут не уплачивать земельный налог за участки, площадь которых не превышает установленные законом нормы. В частности:

до 0,10 га – в городах;

до 0,25 га – в селах;

до 0,15 га – в поселках.

Также льгота распространяется на земельные участки площадью до 0,10 га для дачного строительства, до 0,01 га для строительства индивидуального гаража и до 0,12 га для садоводства.

Бесплатная правовая помощь

Пенсионеры могут бесплатно получить первичную правовую помощь. В частности, им могут предоставить юридическую консультацию, помочь подготовить заявления, обращения и другие документы, а также объяснить, как защитить свои права.

Скидка 50% на автогражданку

Пенсионеры, которые лично управляют собственным автомобилем, могут приобрести полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности со скидкой 50%, если соответствуют требованиям законодательства. В частности, рабочий объем двигателя автомобиля не должен превышать 2500 кубических сантиметров.

Освобождение от уплаты ЕСВ для ФЛП

Пенсионеры, зарегистрированные в качестве физических лиц-предпринимателей, освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя.

Какие льготы не предоставляются автоматически?

Не все виды государственной поддержки можно получить только после предъявления пенсионного удостоверения. Часть из них предоставляется при условии соответствия установленным критериям. Так, пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, однако она назначается после оценки доходов домохозяйства и других обстоятельств.

Кроме того, при определенных условиях назначаются возрастные доплаты к пенсии в размере от 300 до 570 гривен, доплата за сверхнормативный страховой стаж, а также компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий бывших работников сельской местности.

Как мы уже писали ранее, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, также могут оформить государственную помощь на уход.