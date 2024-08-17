Когда пенсионер может не платить за доставку газа

За газ украинцы оплачивают два счета. Речь идет о количестве потребленного газа, а также за его доставку. Льготы на оплату доставки не зависят от того является лицо пенсионером или нет, однако при некоторых условиях это все-таки возможно.

Что нужно делать, чтобы не платить за доставку газа

Дело в том, что даже тогда, когда лицо не использует газ, но до сих пор является подключенным к газовой сети, оно в дальнейшем обязано платить за доставку газа.

Читайте также Самые высокие пенсии в Украине: в каких областях пенсии выше, чем в других

Чтобы не тратить средства можно официально отказаться от подключения к сети.

Для этого нужно разорвать контракт;

Но если лицо не желает расторгать соглашение, ведь в будущем еще будет использовать газ, тогда он имеет право платить минимальную сумму за доставку до тех пор, пока не начнет снова пользоваться газом.

Как можно отменить соглашение о доставке газа:

Получить акт об остановке поставки газа;

Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора.

Как продлить подачу газа:

Написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения соглашения;

В случае если оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, лицо может подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах.