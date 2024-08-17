Когда пенсионер может не платить за доставку газа
17 августа 2024, 11:51Читати новину українською
За газ украинцы оплачивают два счета. Речь идет о количестве потребленного газа, а также за его доставку. Льготы на оплату доставки не зависят от того является лицо пенсионером или нет, однако при некоторых условиях это все-таки возможно.
Что нужно делать, чтобы не платить за доставку газа
Дело в том, что даже тогда, когда лицо не использует газ, но до сих пор является подключенным к газовой сети, оно в дальнейшем обязано платить за доставку газа.
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Чтобы не тратить средства можно официально отказаться от подключения к сети.
- Для этого нужно разорвать контракт;
- Но если лицо не желает расторгать соглашение, ведь в будущем еще будет использовать газ, тогда он имеет право платить минимальную сумму за доставку до тех пор, пока не начнет снова пользоваться газом.
Как можно отменить соглашение о доставке газа:
- Получить акт об остановке поставки газа;
- Обратиться к своему оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой о расторжении договора.
Как продлить подачу газа:
- Написать заявление оператору ГРМ для официального расторжения соглашения;