Коммунальные льготы для ветеранов войны: распространяются ли они на членов семьи
Источник:ПФУ
Ветераны войны имеют право на ряд коммунальных льгот. О том, распространяются ли эти льготы на членов семьи ветеранов и детей, читайте далее.
Предоставляются ли льготы семье ветерана войны
В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" участники боевых действий получают льготы, включающие 75% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
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Согласно Бюджетному кодексу Украины, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи льготника, включая жену (мужа) и несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.Обратите внимание! Это означает, что льготы могут получать все члены семьи, проживающие вместе с участником боевых действий.
Жилищные льготы для участников боевых действий включают такие преимущества:
- 75% скидка на оплату жилья, что распространяется на 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно на 10,5 квадратных метров для семьи.
- 75% скидка на коммунальные услуги, в частности газ, электроэнергию и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд.
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления.
- Приоритетное право на услуги связи и установку телефонов на льготных условиях.
- Военнослужащие с инвалидностью и их семьи получают 50% скидку на коммунальные услуги.