Коммунальные льготы для ветеранов войны: распространяются ли они на членов семьи

Ветераны войны имеют право на ряд коммунальных льгот. О том, распространяются ли эти льготы на членов семьи ветеранов и детей, читайте далее.

Предоставляются ли льготы семье ветерана войны

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" участники боевых действий получают льготы, включающие 75% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

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Согласно Бюджетному кодексу Украины, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи льготника, включая жену (мужа) и несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.

Это означает, что льготы могут получать все члены семьи, проживающие вместе с участником боевых действий.

Жилищные льготы для участников боевых действий включают такие преимущества: