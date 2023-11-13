Скидка 100% на коммуналку: пенсионеры определенной профессии могут получить льготы

Пенсионеры, когда-то работавшие на определенных профессиях и проживающие в сельской местности, могут получить льготу на оплату коммуналки. Такая помощь от государства покроет 100% выбранной категории услуг.

На что можно использовать льготу

Льготу можно использовать на одну из следующих услуг:

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оплата жилищно-коммунальных услуг;

покупку твердого печного топлива;

приобретение жидкого бытового топлива;

покупку сжиженного газа.

Кто может получить помощь

Такой льготой могут воспользоваться пожилые люди, которые живут и в сельской местности и работали на таких профессиях:

педагогические работники;

работники медицины;

фармацевты;

специалисты по защите растений;

библиотекари;

работники музея;

работники учреждений культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности;

работники сферы культуры

Как получить помощь

Также лица могут получить льготу, если в последние полгода средний доход семьи за месяц в расчете на одного человека не превышал 3 760 гривен.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявку следующими способами: