Скидка 100% на коммуналку: пенсионеры определенной профессии могут получить льготы

13 ноября 2023, 15:48
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Источник:

ПФУ

Пенсионеры, когда-то работавшие на определенных профессиях и проживающие в сельской местности, могут получить льготу на оплату коммуналки. Такая помощь от государства покроет 100% выбранной категории услуг.

На что можно использовать льготу

Льготу можно использовать на одну из следующих услуг:

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  • оплата жилищно-коммунальных услуг;
  • покупку твердого печного топлива;
  • приобретение жидкого бытового топлива;
  • покупку сжиженного газа.

Кто может получить помощь

Такой льготой могут воспользоваться пожилые люди, которые живут и в сельской местности и работали на таких профессиях:

  • педагогические работники;
  • работники медицины;
  • фармацевты;
  • специалисты по защите растений;
  • библиотекари;
  • работники музея;
  • работники учреждений культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности;
  • работники сферы культуры
Это важно! Также лица могут получить льготу, если в последние полгода средний доход семьи за месяц в расчете на одного человека не превышал 3 760 гривен.

Как получить помощь

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявку следующими способами:

  • через приложение Дия – нужно открыть раздел о льготной финансовой поддержке пенсионеров на оплату жилищно-коммунальных услуг и сделать все, что указано на экране;
  • через приложение ПФУ – укажите номер телефона, выберите нужный раздел и следуйте инструкциям;
  • через местное отделение ПФУ.

 

Автор: Тетяна Стельмах