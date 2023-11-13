Скидка 100% на коммуналку: пенсионеры определенной профессии могут получить льготы
13 ноября 2023, 15:48Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионеры, когда-то работавшие на определенных профессиях и проживающие в сельской местности, могут получить льготу на оплату коммуналки. Такая помощь от государства покроет 100% выбранной категории услуг.
На что можно использовать льготу
Льготу можно использовать на одну из следующих услуг:
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- оплата жилищно-коммунальных услуг;
- покупку твердого печного топлива;
- приобретение жидкого бытового топлива;
- покупку сжиженного газа.
Кто может получить помощь
Такой льготой могут воспользоваться пожилые люди, которые живут и в сельской местности и работали на таких профессиях:
- педагогические работники;
- работники медицины;
- фармацевты;
- специалисты по защите растений;
- библиотекари;
- работники музея;
- работники учреждений культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности;
- работники сферы культуры
Как получить помощь
Чтобы оформить помощь, нужно подать заявку следующими способами:
- через приложение Дия – нужно открыть раздел о льготной финансовой поддержке пенсионеров на оплату жилищно-коммунальных услуг и сделать все, что указано на экране;
- через приложение ПФУ – укажите номер телефона, выберите нужный раздел и следуйте инструкциям;
- через местное отделение ПФУ.