За коммуналку можно не платить: кого касается льгота

21 мая 2023, 11:03
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На пенсии

Некоторые категории пенсионеров могут не платить за коммуналку или имеют возможность получить льготы на оплату услуг. Речь идет о тех, кто проживает в сельской местности.

Живешь в деревне – получаешь льготы

Те пенсионеры, которые проживают в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это. К слову, 100% скидки на оплату гарантированы пенсионерам, являющимся педагогическими или медицинскими работниками.

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Кроме того, это касается и фармацевтов, библиотекарей, работников защиты растений в сельской местности и поселках городского типа.

Эта льгота назначается в год с моментом, когда такое право возникает. Она распространяется на оплату следующих услуг:

  • Жилье – квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
  • Коммунальные услуги – поставка холодной воды и горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
  • Топливо и сжиженный газ.

Кому из пенсионеров не подняли выплаты

Индексация в марте затронула не все. В число тех, кому не увеличили выплаты, вошли:

  • пенсионеры, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2 100 гривен;
  • бывшие работники прокуратуры;

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  • люди, получающие пенсию более чем в 20 930 гривен;
  • те, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).
Автор: Валерія Городинська