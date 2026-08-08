Бесплатный газ и свет для пенсионеров: кому отменят коммунальные платежи в августе

Для части пенсионеров государство полностью компенсирует расходы на коммунальные услуги. Помимо газа и электроэнергии, льгота распространяется и на другие платежи, а также на расходы на твердое топливо.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить 100% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она распространяется на людей, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности по определенным законом профессиям и после назначения пенсии продолжают там проживать, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Право на льготу имеют:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев;

библиотекари;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

работники образовательных учреждений в сфере культуры.

Однако одного лишь принадлежности к одной из этих профессий недостаточно. Для получения льготы пенсионер также должен иметь не менее трех лет стажа работы на должности, дающей право на льготу, на момент выхода на пенсию работать именно по этой профессии и после назначения пенсии продолжать проживать в сельской местности.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Для оформления льготы пенсионеру необходимо быть включенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также подать заявление в Пенсионный фонд и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

После назначения льготы государство будет компенсировать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также расходов на приобретение твердого или жидкого бытового топлива и сжиженного газа в пределах социальных норм, определенных законодательством.

Что еще доступно пенсионерам

Помимо льгот на оплату коммунальных услуг, пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от уплаты земельного налога за отдельные виды земельных участков.

Справочно! Льгота распространяется на земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров, а также на землю под жилым домом и хозяйственными постройками в пределах норм, установленных законодательством.

Если площадь земельного участка превышает установленный лимит, право на льготу не теряется. В таком случае земельный налог уплачивается только за площадь, превышающую предельный размер.

Также стоит помнить, что отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на перерасчет пенсии. В частности, это касается работающих пенсионеров, для которых размер выплат пересматривается после приобретения дополнительного страхового стажа.