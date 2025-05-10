Как проверить, назначены ли льготы на коммунальные услуги

Чтобы получить субсидию, гражданин должен обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением. Подать документы можно несколькими способами.

Как проверить льготы на коммуналку

Однако субсидия назначается не всем. Помощь могут получить только те граждане, которые соответствуют определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На субсидию имеют право лица, которые:

имеют соответствующий уровень дохода;

не владеют имуществом или сбережениями, которые превышают установленные пределы;

не имеют других источников дохода, исключающих право на субсидию.

Подать документы можно лично в отделениях Пенсионного фонда Украины, в Центрах предоставления административных услуг, через местные органы самоуправления, отправив по почте или воспользовавшись электронными сервисами – в частности, через портал ПФУ или приложение "Дія".

Как проверить, есть ли субсидия

Проверить, назначена ли субсидия, можно несколькими удобными способами. Сообщение о результате рассмотрения заявки поступает:

в приложение "Дія";

на указанную электронную почту;

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины;

или в бумажном виде – по почте по месту жительства.

Важно! Органы социальной защиты должны принять решение о субсидии в течение 10 календарных дней с момента получения всех необходимых документов.