75% скидка на коммуналку: кто может ее получить

6 февраля 2024, 14:19
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Источник:

ПФУ

Некоторые граждане Украины могут платить только 25% от общей суммы за ЖКУ. Право на эту скидку имеют определенные категории лиц. Подробные условия получения указанной льготы приведены далее.

Кто может рассчитывать на льготу

Скидку 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить определенные граждане Украины. А именно те, кто:

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  • имеют статус участника боевых действий;
  • пострадали в результате Революции Достоинства;
  • содержались принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Заметьте! Также эта льгота предусмотрена для тех, кто подвергся репрессиям и был лишен свободы, в частности в психиатрических учреждениях в советское время.

Какие документы нужны для оформления

При подаче заявления льготник должен предоставить следующие документы:

  • паспорт/временное удостоверение гражданина Украины;
  • документы, подтверждающие право льготника на льготы;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • договор аренды.
Важно! Для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. В ЕГАРП включается информация о льготнике и членах его семьи, на которых согласно законодательным актам распространяются льготы.

Как получить льготу

Украинцы, которые имеют право на такую льготу, могут подать заявку на ее оформление в такие способы:

  • через вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью мобильного приложения ПФУ;
  • при личном обращении в отделение ПФУ;
  • по почте, отправив заявление и необходимые документы.

Автор: Катерина Добровольська