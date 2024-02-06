75% скидка на коммуналку: кто может ее получить

Некоторые граждане Украины могут платить только 25% от общей суммы за ЖКУ. Право на эту скидку имеют определенные категории лиц. Подробные условия получения указанной льготы приведены далее.

Кто может рассчитывать на льготу

Скидку 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить определенные граждане Украины. А именно те, кто:

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имеют статус участника боевых действий;

пострадали в результате Революции Достоинства;

содержались принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Какие документы нужны для оформления

Также эта льгота предусмотрена для тех, кто подвергся репрессиям и был лишен свободы, в частности в психиатрических учреждениях в советское время.

При подаче заявления льготник должен предоставить следующие документы:

паспорт/временное удостоверение гражданина Украины;

документы, подтверждающие право льготника на льготы;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

договор аренды.

Как получить льготу

Для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, ведется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. В ЕГАРП включается информация о льготнике и членах его семьи, на которых согласно законодательным актам распространяются льготы.

Украинцы, которые имеют право на такую льготу, могут подать заявку на ее оформление в такие способы: