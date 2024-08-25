Платить или нет: есть ли льготы на проезд для пенсионеров
О праве пенсионеров на бесплатный проезд в общественном транспорте знают не все. Впрочем, эта льгота имеет определенные ограничения, о которых необходимо знать заранее.
Бесплатный проезд для пенсионеров
Для пенсионеров предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Они также могут пользоваться пригородными поездами бесплатно, при условии предъявления пенсионного удостоверения.
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Что касается маршруток, то тарифы и перечень льготных категорий пассажиров, которых водители должны перевозить бесплатно – определяются местными советами. Соответствующая информация должна быть опубликована на официальном сайте совета и размещена в салоне каждой маршрутки.
Важно! Эта льгота не распространяется на такси.
Какие дополнительные льготы имеют пенсионеры
Пенсионеры также могут воспользоваться рядом льгот, среди которых:
- Освобождение от уплаты за жилищно-коммунальные услуги для тех, кто проживает в сельской местности и работает в определенных отраслях, таких как культура, медицина или образование.
- Возможность получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться ею со значительной скидкой.
- Оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.