Платить или нет: есть ли льготы на проезд для пенсионеров

О праве пенсионеров на бесплатный проезд в общественном транспорте знают не все. Впрочем, эта льгота имеет определенные ограничения, о которых необходимо знать заранее.

Бесплатный проезд для пенсионеров

Для пенсионеров предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Они также могут пользоваться пригородными поездами бесплатно, при условии предъявления пенсионного удостоверения.

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Что касается маршруток, то тарифы и перечень льготных категорий пассажиров, которых водители должны перевозить бесплатно – определяются местными советами. Соответствующая информация должна быть опубликована на официальном сайте совета и размещена в салоне каждой маршрутки.

Важно! Эта льгота не распространяется на такси.

Какие дополнительные льготы имеют пенсионеры

Пенсионеры также могут воспользоваться рядом льгот, среди которых: