За это можно не платить: от какого налога освободили пенсионеров

Пенсионеры имеют право на определенные льготы. В частности, на некоторые бесплатные услуги.

Какой это налог

Лица, вышедшие на пенсию по возрасту имеют право не платить земельный налог. Такая льгота действует при условии, что участок пенсионера соответствует определенным нормам.

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По состоянию на теперь, лимиты, позволяющие не платить земельный налог следующие:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах.

Какие услуги предоставляются пенсионерам бесплатно

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, за исключением такси. Также под эту льготу подпадает передвижение на пригородных рейсах железнодорожного сообщения.

Чтобы платить меньше за коммуналку, лицо может оформить субсидию. Определенная юридическая помощь предоставляется пенсионерам бесплатно или с большой скидкой, в частности, речь идет о таких услугах: