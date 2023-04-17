Льготы по газоснабжению: кто может рассчитывать и как получить

Население платит не только за количество потребленного газа, но и за его снабжение. В Пенсионном фонде рассказали, какие льготные нормы установлены в Украине и как ими воспользоваться.

Льготы по газоснабжению

Для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, и в частности газоснабжения, необходимо соблюдать определенные социальные нормы.

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Для получателей льгот установлены следующие социальные нормы:

по газоснабжению при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 кубометра на человека в месяц;

по газоснабжению при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 кубометра на человека в месяц;

по газоснабжению при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 кубометра на человека в месяц.

Также украинцы могут воспользоваться льготой относительно управлением многоквартирным домом – 21 квадратный метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Когда фактическая площадь жилья (квартиры) меньше, применяется фактическая площадь;

Справка: нормы на оплату услуг определены постановлением Кабмина №409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".